В двух больницах Нижнекамска сменились главврачи

В системе Нижнекамского здравоохранения произошли кадровые изменения. Об этом сообщает мэрия города.

Свой пост покинул главный врач Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Марс Мустафин. Заслуженный врач Татарстана возглавлял больницу с ноября 2020 года.

Марса Мустафина сменил Руслан Валеев. С 2008 по 2013 год он работал врачом-урологом в Пестречинской ЦРБ и в БСМП №2 Казани. С 2019 года специалист занимал должность заведующего операционным блоком корпуса А и операционным блоком травматологического центра РКБ.

Фото: e-nkama.ru

— Задачи стоят очень серьезные — улучшение демографических показателей, снижение смертности, выстраивание профилактической работы, в том числе диспансеризации. И конечно же, самое главное, это реализация стратегии, которая была утверждена Министерством здравоохранения, главой района по дальнейшему развитию нижнекамского здравоохранения. Также немаловажным остается вопрос привлечения кадров, — прокомментировал его назначение заместитель министра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов.

Главный врач Детской городской больницы с перинатальным центром Рамиль Хамидуллин тоже покинул свою должность. Медучреждением он руководил на протяжении 25 лет. Его проводили на заслуженный отдых.

Рамиля Хамидуллина сменил Алексей Толстиков. Свою трудовую деятельность уроженец Верхнеуслонского района Татарстана начал в КГМУ, работал лаборантом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. С 2012 по 2019 год был врачом-хирургом. Четыре года назад стал заведующим приемно-диагностическим отделением РКБ.

Фото: e-nkama.ru

— Очень важно сохранить те устои, которые здесь были выстроены. Завершить ремонт, построить новую поликлинику, привести в порядок перинатальный центр. Очень важно, чтобы за этим стояли энергия, инициатива и желание, тогда у нас все получится, — прокомментировал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

В прошлом году сменился директор Нижнекамского медицинского колледжа. Пост покинул Ринат Нуретдинов. На замену ему пришел Равиль Гарипов.



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Айрат Назипов