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На казанском мосту «Миллениум» образовалась серьезная пробка

09:39, 19.06.2023
На казанском мосту «Миллениум» образовалась серьезная пробка
Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев (архив)

В Казани на мосту «Миллениум» наблюдается затор из-за ДТП. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Водителям, едущим со стороны улицы Фатыха Амирхана, придется преодолеть затор длиной в 2 км. Пробка начинается со стороны улицы Четаева.

В обратную сторону ситуация намного легче. Длина затора — чуть меньше километра.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из «Яндекс.Карты»

Неделю назад на «Миллениуме» стартовали ремонтные работы. Там дорожная техника снимает старый асфальт. При заезде на мост дорога сужается до двух полос. Срок окончания работ еще не назван.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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