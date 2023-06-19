Россиянам добавят выходные дни к следующим майским праздникам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минтруд России планирует опубликовать проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году. Выходные, приуроченные к 1 Мая, в 2024 году будут четырехдневными, сообщил «Известиям» глава ведомства Антон Котяков.

К 1 Мая, которое в следующем году выпадает на среду, добавят два дня плюс воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай жители страны будут отдыхать четыре дня подряд. При этом новогодние каникулы не пострадают — они будут полноценными с выходом на работу 8 января.

— У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо. Сейчас пытаемся это сделать, — сказал Котяков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале апреля депутаты Госдумы разработали законопроект о непрерывных выходных с 1 по 9 мая. Увеличить отдых в начале последнего месяца весны предлагают за счет сокращения новогодних каникул. В конце того же месяца депутат Светлана Бессараб выступила против переноса выходных дней с января на май.



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Айрат Назипов