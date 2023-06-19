Татарстан занял 11-е место в рейтинге российских регионов по доходам населения

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Татарстан не попал в первую десятку регионов России по доходам населения. Республика заняла 11-е место, говорится в исследовании «РИА Новости».

Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,08. При этом доля населения, живущего за чертой бедности, снизилась на 1,2 процентного пункта до 5%.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2022 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга заняла Москва.

Последние три места в рейтинге заняли Карачаево-Черкесская республика, Тыва и Ингушетия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, большинство казанских работодателей подняли зарплату сотрудникам за год. Порядка 49% компаний производили индексацию зарплат менее чем полгода назад, год назад — 22%. Еще два года назад — 10%.

В I квартале 2023 года реальная зарплата работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в Татарстане выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная зарплата в Татарстане, начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе — марте 2023 года составила 55 176 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го она выросла на 15,3%.

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Айрат Назипов