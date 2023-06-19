В Москве суд оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за отказ предоставлять ФСБ данные о пользователях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Москве Мировой суд наложил административный штраф на «Яндекс», признав компанию виновной в повторном отказе от предоставления ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги», необходимой службе для розыска людей или обеспечении безопасности страны.

Сумма назначенного штрафа составляет 2 млн рублей, уточняет ТАСС. Постановление суда было обжаловано в апелляции и вступило в силу.



— Судом в отношении компании назначен административный штраф в размере 2 млн рублей, который был обжалован и вступил в законную силу, — сказала собеседница агентства.

Известно, что представитель компании в суде признал вменяемые ей нарушения, однако попросил суд не назначать максимальную сумму штрафа. Отметим, что, согласно санкции статьи 13.31 КоАП РФ в 4 части, максимальная сумма штрафа может достигать 6 млн рублей.



Действия ООО «Яндекс» квалифицированы по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ (повторное неисполнение компанией обязанности обеспечивать реализацию требований к ее оборудованию и программам для проведения госорганами розыска или организации безопасности государства) в части сервиса «Яндекс.Услуги».

Суд 1 июня рассмотрит первый в России протокол в отношении мессенджера WhatsApp по административной статье о неудалении запрещенной информации. Компания привлекается по этой статье впервые в России, за это предусмотрено наказание до 4 млн рублей. Ранее по этой статье привлекались другие IT-компании, такие как Google и Twitter.

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Илина Хакимова