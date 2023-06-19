На российском рынке сформировался переизбыток iPhone

На российском рынке с апреля по июнь сформировался переизбыток iPhone. Об этом сообщает Daily Moscow.

Причиной такой тенденции являются «неконтролируемые поставки» по системе параллельного импорта. Так, в частности, по словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, предложение iPhone превышает спрос почти вдвое, по большей части это касается iPhone 13 и 14.

Напомним, в «Лаборатории Касперского» заявили, что несколько десятков iPhone их сотрудников оказались заражены «чрезвычайно технологически сложной шпионской программой». Менеджмент компании подвергся целевой атаке при помощи трояна Triangulation.

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Елизавета Пушева