В России могут установить минимальный лимит при покупке товаров на бирже

В России начали подготовку законопроекта об установлении возможного минимального лимита при покупке товаров на бирже, этим занимаются сенаторы совместно с Минфином, Центробанком и ФАС, заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.



— Мы вместе с коллегами из Центрального банка, Минфина, ФАС с рынком подготовили законопроект, который предусматривает несколько изменений. В частности, это установление обязательного лимита покупки на бирже по ряду товаров, — сказал он.

Журавлев добавил, что разработчики законопроекта понимают, что «многие товары, которые впоследствии влияют на формирование цены на другие товары, тоже являются, по сути, стратегическими или квазистратегическими». По этой причине предлагается ввести регулирование по минимальному лимиту торговли на бирже для них. Правительство будет устанавливать перечень этих товаров по предложению ФАС, передает ТАСС.



— Но он [перечень товаров], совершенно очевидно, должен быть гораздо более широкий, нежели, например, только нефть, газ и удобрения, — добавил вице-спикер Совфеда.

Журавлев подчеркнул, что законопроект призван обеспечить создание национальной системы ценовых индикаторов, «которая будет способствовать формированию прозрачных механизмов ценообразования».

— Это в том числе снизит необходимость использования административных мер по сдерживанию цен на товары. А, главное, позволит обеспечить прозрачную, качественную и независимую информационно-аналитическую поддержку участникам рынка, — заключил сенатор, добавив, что индикаторы в том числе используются и при формировании экспортных цен.

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Илина Хакимова