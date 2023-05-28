Рустам Минниханов поздравил «Рубин» с победой и возвращением в Премьер-лигу

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил казанский футбольный клуб «Рубин» с победой в матче с «Динамо» и возвращением в Российскую Премьер-лигу. Он отметил, что команда сделала республики отличный подарок ко Дню химика.

— Поздравляю команду и болельщиков с чемпионством клуба и возвращением в Российскую премьер-лигу! — написал он в своем Telegram-канале.

Вчера казанский «Рубин» досрочно стал победителем Первой лиги. В заключительном домашнем матче турнира подопечные Рашида Рахимова обыграли «Динамо» из Махачкалы со счетом 2:0

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Елизавета Пуншева