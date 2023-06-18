Глава Минэнерго рассказал об ожидаемом снижении добычи нефти и газа

Добыча нефти и газа в 2023 году будет уменьшена по сравнению с прошлым годом, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов на полях Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ).



— Что касается прогноза на этот год, то у нас есть прогноз социально-экономического развития, который мы делаем вместе с Минэкономразвития. Там были положения одни, мы сегодня видим, что все же снижение добычи будет, примерно 20 млн тонн от прошлого года, — сказал он в интервью RT.

В том числе будут отличаться от сделанных несколько месяцев назад прогнозов положения по газу. В сентябре прогнозы обновят, добавил Шульгинов.

По итогам первого квартала 2023 года добыча газа в России сократилась до 61 миллиарда кубометров, это на 10% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Аналитики считают, что эта тенденция будет сохраняться на протяжении всего года за счет увеличения мощности уже запущенных проектов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко