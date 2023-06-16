В Зеленодольске введут дополнительную плату для педагогов, ведущих работу по линии ГИБДД

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Зеленодольске дополнительную плату введут для педагогов, ведущих работу по линии ГИБДД. Об этом сообщил мэр города Михаил Афанасьев на совещании по безопасности дорожного движения.

— Необходимо в первую очередь комплексно подойти к профилактической работе. Предлагаю установить доплату педагогам, занимающимся с юными инспекторами движения (ЮИД). Поручаю просчитать необходимые лимиты, — сказал Афанасьев. Отметим, всего в Зеленодольском районе 39 отрядов ЮИД в которых состоят 657 детей, — отметил он.

Афанасьев напомнил, что за последние 5 месяцев зарегистрировано четыре случая детского дорожно-транспортного травматизма. К счастью, без летальных исходов.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Зеленодольского района

— Нам есть над чем работать, коллеги. На данный момент я вижу статистику, далекую от идеала. Конечно, территориально район непростой, это и федеральные трассы, и Заволжская зона, где с момента выезда машины ДПС через паромную переправу оповещение в мессенджерах у местных жителей приходит моментально. Но борьбу с нарушителями нужно усилить, особенно с теми, кто садится за руль в нетрезвом виде. Много зависит и от наших граждан, которые могут оперативно сообщать о таких нарушителях и пресекать правонарушения, — добавил мэр.

Напомним, в Татарстане за январь — май 2023 года произошло 159 дорожно-транспортных происшествий с участием детей — на 14 больше, чем за 5 месяцев прошлого года. В авариях на татарстанских дорогах за январь — май 2023 года погибли четыре ребенка. Травмы различной степени тяжести получили 172 несовершеннолетних, что на 18 пострадавших больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Елизавета Пуншева