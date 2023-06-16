Александр Хинштейн выделили основные моменты из речи Владимира Путина

Одним из важнейших тезисов, озвученным президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ, является увеличение количества проложенных сетей связи, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. В беседе с агентством «Фан» он выделил основные моменты из речи президента.

— Очень сложно выбрать что-то одно: огромное количество тезисов и новых задач поставлено было. Но для меня как для председателя профильного комитета Госдумы с точки зрения прикладного значения, того, чем нам предстоит заняться, это были темы, связанные именно с нашим направлением и увеличением в три раза в текущем году количества проложенных сетей связи. Это действительно вопрос наиважнейший. На следующей неделе нам предстоит представлять на совете правительства предложения по развитию отрасли связи до 2035 года, и внутри нее уже такое предложение сформировано, как, каким образом добиться увеличения объема связи, строительства новых сетей. Важнейшая задача, подчеркнул президент — до 2030 года обеспечить доступом к устойчивой связи и интернету всех жителей всех населенных пунктов нашей страны с численностью населения от 100 человек и выше, — подчеркнул он.

Также, по словам Хинштейна, важной задачей является и решение вопросов по измерению эффективности высшего образования.

— Очень правильные вещи были сказаны относительно образования: того, что именно оценка работодателей является наиболее эффективным мерилом успешности вуза, — подчеркнул парламентарий.

Петербургский международный экономический форум проходит в 26-й раз. В этом году он посвящен суверенному развитию — основе справедливого мира.

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Елизавета Пуншеа