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Александр Хинштейн выделили основные моменты из речи Владимира Путина

19:41, 16.06.2023

Одним из важнейших тезисов, озвученным президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ, является увеличение количества проложенных сетей связи, считает депутат Госдумы Александр Хинштейн. В беседе с агентством «Фан» он выделил основные моменты из речи президента.

— Очень сложно выбрать что-то одно: огромное количество тезисов и новых задач поставлено было. Но для меня как для председателя профильного комитета Госдумы с точки зрения прикладного значения, того, чем нам предстоит заняться, это были темы, связанные именно с нашим направлением и увеличением в три раза в текущем году количества проложенных сетей связи. Это действительно вопрос наиважнейший. На следующей неделе нам предстоит представлять на совете правительства предложения по развитию отрасли связи до 2035 года, и внутри нее уже такое предложение сформировано, как, каким образом добиться увеличения объема связи, строительства новых сетей. Важнейшая задача, подчеркнул президент — до 2030 года обеспечить доступом к устойчивой связи и интернету всех жителей всех населенных пунктов нашей страны с численностью населения от 100 человек и выше, — подчеркнул он.

Также, по словам Хинштейна, важной задачей является и решение вопросов по измерению эффективности высшего образования.

— Очень правильные вещи были сказаны относительно образования: того, что именно оценка работодателей является наиболее эффективным мерилом успешности вуза, — подчеркнул парламентарий.

Петербургский международный экономический форум проходит в 26-й раз. В этом году он посвящен суверенному развитию — основе справедливого мира.

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Елизавета Пуншеа
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