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Составность электричек Казань — Сосновка на лето увеличат

02:33, 17.06.2023
Составность электричек Казань — Сосновка на лето увеличат
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

С 17 июня составность электричек маршрута Казань — Сосновка — Казань увеличат. Пригородные поезда из шести вагонов будут курсировать каждую субботу, сообщили в пресс-службе АО «Содружество»

Электричка №6422 отправляется из столицы Татарстана в 08:05. В Сосновку она прибывает в 11:33.

Обратно в Казань пригородный поезд №6427 выезжает в 13:45. На конечную он будет прибывать в 17:24.

Напомним, время в пути для пассажирских поездов сообщением Казань — Йошкар-Ола сокращено на 1 час. Из столицы Татарстана поезда отправляются в 14:18.

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Татьяна Демина
ОбществоБизнесУслугиТранспорт Татарстан

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