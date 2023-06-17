Составность электричек Казань — Сосновка на лето увеличат

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

С 17 июня составность электричек маршрута Казань — Сосновка — Казань увеличат. Пригородные поезда из шести вагонов будут курсировать каждую субботу, сообщили в пресс-службе АО «Содружество»

Электричка №6422 отправляется из столицы Татарстана в 08:05. В Сосновку она прибывает в 11:33.

Обратно в Казань пригородный поезд №6427 выезжает в 13:45. На конечную он будет прибывать в 17:24.

Напомним, время в пути для пассажирских поездов сообщением Казань — Йошкар-Ола сокращено на 1 час. Из столицы Татарстана поезда отправляются в 14:18.



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Татьяна Демина