Компания депутатов Казгордумы заказала проект застройки в Советском районе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В казанских поселках продолжат уплотнять застройку: как выяснило «Реальное время», юго-восточнее жилого массива Вишневка в Советском районе вдоль реки Нокса могут появиться почти 400 индивидуальных и блокированных жилых домов общей площадью 47,8 тысячи квадратных метров. Вместе с ними планируется построить два детсада и многофункциональный комплекс, а вот школа в этом месте не предусмотрена. На данный момент проект планировки находится на стадии общественных обсуждений, которые продлятся до 8 июля. Подробности — в материале «Реального времени».

Без школы, но с двумя детсадами

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани, заказчиком проекта планировки и межевания территории выступило ООО «Комфорт Билдинг». По данным «СПАРК-Интерфакс», совладельцами компании, зарегистрированной в конце 2021 года, являются сразу два депутата Казгордумы: это директор ПСО «ФОРС» Марат Ганиев, который является и руководителем, а также владелец ООО «Байлык №3» Руслан Юсупов.

Согласно документации, общая площадь территории, которую планируют застроить, составляет 23,6 гектара. Ее границы следующие:

с севера и северо-востока — земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства «Ил»;

с востока — земельный участок в составе ЕЗП;

с юго-запада и юга протекает река Нокса.

Большая часть территории, а именно 11,6 гектара, пойдет под жилые дома — всего их будет 367. Часть участков под них — 115 — уже есть. Они отведены под индивидуальные и блокированные одно- и двухэтажные дома, общая площадь составит 17,2 тысячи «квадратов». Еще 252 участка собираются сформировать — для проектируемых блокированных жилых домов общей площадью 30 тысяч «квадратов».

Фото: скриншот realnoevremya.ru проектной документации

В целом планируемое население составляет 1 175 человек: 368 на существующих земельных участках, 807 — на планируемых. На одного полагается 40,7 «квадрата» — это почти в два раза больше, чем в домах, которых хотят построить в Салмачах.

Школу строить не планируют, зато могут появиться два детсада на 50 и 80 мест — при этом всего на 367 домовладений нужно 94 места. Также для обеспечения жильцов собираются построить многофункциональный комплекс — с аптекой, культурно-досуговым учреждением и библиотекой, спортивно-тренажерным залом, химчисткой и магазинами.

— Объекты социальной инфраструктуры планируются к размещению с учетом нормативных показателей обеспеченности и территориальной доступности до обслуживаемых жилых домов. Потребность проектируемой территории в объектах социальной инфраструктуры, помимо объектов, предусмотренных проектом планировки территории, обеспечивается за счет существующих и планируемых к размещению социальных объектов на прилегающих территориях в нормативном радиусе обслуживания, — отмечается в проекте.

Что касается инженерной инфраструктуры, то планируется построить пять трансформаторных подстанций, три газовые котельные, телекоммуникационный шкаф и газорегуляторный пункт.

На первых этапах построят дома и инженерную инфраструктуру, все остальное — на последнем

Проект собираются реализовывать в четыре очереди. В рамках первой собираются построить сети электроснабжения и трансформаторных подстанций, водоснабжения, газоснабжения, а также 46 домовладений на 148 жителей, главную дорогу и первый из проездов.

Вторая очередь предполагает строительство внутриквартальных проездов (№5; №6; №11) с с главной улицей и жилых домов блокированной застройки — всего 91 на 291 жителя. На третьей очереди хотят возвести проезды №12, №13 и №14, 115 домовладений за 368 жителей и объект торговли.

Фото: скриншот realnoevremya.ru проектной документации

— Проектом планируется, что реализация первой — третьей очередей строительства жилых домов блокированной застройки с общим количеством 252 домовладения не окажет существенного влияния на существующую транспортную сеть района проектирования, включая интенсивность движения транспортных средств и объем пассажиропотока, — отмечается в документах.

Четвертая очередь — самая масштабная. Строительство жилой застройки с общим количеством 115 домовладений «возможно только после реализации мероприятий Генерального плана городского округа Казань в части развития улично-дорожной сети (проезд №29)». Помимо строительства инфраструктуры и подключения объектов планируется возведение остальных внутриквартальных проездов, многофункционального комплекса, ЖЭО и двух детсадов.

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Дарья Пинегина