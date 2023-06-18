Казань потратит более миллиона рублей на хранение демонтированных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Комитет потребительского рынка Казани ищет подрядчика, который займется хранением демонтированных нестационарных торговых объектов. Заплатить ему готовы более 1,1 млн рублей из городского бюджета, выяснило «Реальное время».



Подрядчик — юрлицо или ИП — будет оказывать услугу в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов в течение года с момента заключения контракта. Хранить их необходимо в Казани.



К нестационарным торговым объектам Комитет потребительского рынка Казани относит павильоны, киоски, контейнеры, торговые галереи, пункты быстрого питания, выносное холодильное оборудование, вендинговые автоматы, бахчевые развалы, автомагазины, автолавки, тонары, автофургоны, автоцистерны, магазины-вагоны, летние кафе, торговые палатки, лотки и тому подобное. После демонтажа им необходимо присваивать порядковые/инвентарные номера для последующей идентификации.

Открытая круглосуточно охраняемая площадка для складирования должна позволять единовременно складировать как минимум 200 нестационарных торговых объектов. Хранить их требуется до момента возврата собственнику либо до принятия решения об уничтожении на основании судебного акта о их признании бесхозяйными и обращении в собственность города.

Напомним, казанские власти еженедельно выпускают списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. В последний раз в перечь попали голубятни, бытовки, шлагбаумы и торговый павильон.

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Татьяна Демина