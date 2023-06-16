В Татарстане в 2023 году исправят более 23 тысяч реестровых ошибок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Татарстане исправят более 23 тысяч реестровых ошибок — это почти в 3 раза больше, чем в 2022 году, когда было исправлено около 8 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики.



— В рамках выполнения работ, согласно плану Росреестра, в этом году необходимо исправить реестровые ошибки в отношении 23 115 объектов недвижимости. На сегодняшний день нашим ведомством уже определены координаты на 12 853 объектов недвижимости, — сообщила заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по РТ Алсу Сабирзянова.

Реестровые ошибки продолжают исправлять по реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Реестровая ошибка возникает в ЕГРН в том случае, если ранее в Росреестр представили некорректные сведения в документах.

— Чаще всего такие ошибки возникали из-за погрешностей, допущенных при проведении кадастровых работ, или из-за ошибок в документах. В настоящее же время при использовании современных методов проведения кадастровых работ наличие ошибок минимизировано, — рассказал заместитель руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров.

Орган регистрации может исправить реестровую ошибку самостоятельно. В этом случае филиал ППК «Роскадастр» по республике определяет координаты характерных точек границ и площади земельных участков. И передает материалы в Росреестр, где принимают решение об исправлении реестровой ошибки. Сведения об этом направляются в адрес правообладателя объекта недвижимости. Если в течение трех месяцев со дня направления уведомления в орган регистрации прав не поступают документы на исправление ошибки, то, при наличии необходимых документов, Росреестр исправляет ошибку самостоятельно, без согласия собственника.

По данным Росреестра Татарстана, на сегодняшний день выявлено более 16 тысяч таких ошибок, исправлено (причем без временных и финансовых затрат собственников) — более 3 тысяч (3,3 тысячи).



В Татарстане в мае начались комплексные кадастровые работы (ККР): их планируют провести за счет бюджетных средств в отношении 55 кадастровых кварталов на территории Казани, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Мамадышского, Пестречинского, Чистопольского районов. В 2022 году ККР провели на территории 22 кадастровых кварталов в отношении более чем 13 тысяч объектов недвижимости. В 2023 году их проведут уже в отношении 28 тысяч объектов недвижимости.



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Маргарита Головатенко