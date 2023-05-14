В Татарстане в 2023 году проведут кадастровые работы на 28 тысячах объектах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане начались комплексные кадастровые работы (ККР): их планируют провести за счет бюджетных средств в отношении 55 кадастровых кварталов на территории Казани, Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Мамадышского, Пестречинского, Чистопольского районов, сообщили в пресс-службе Росреестра республики.



В 2022 году ККР провели на территории 22 кадастровых кварталов в отношении более чем 13 тысяч объектов недвижимости. В 2023 году их проведут уже в отношении 28 тысяч объектов недвижимости.

ККР проводятся по государственной программе «Национальная система пространственных данных». Заказчик — Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана, исполнитель — филиал Публично-правовой компании «Роскадастр» по республике.

В результате выполнения ККР уточняется местоположение границ земельных участков; устанавливается или уточняется местоположение на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства; исправляются реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости; осуществляется образование новых земельных участков.

— Прежде всего речь идет о садоводческих товариществах. В настоящее время филиал Роскадастра по РТ уже ведет работы на территории 15 товариществ, в ближайшее время работы продолжатся еще в девяти. В сумме это порядка 18 тысяч объектов недвижимости, четыре тысячи из которых приходятся на сельские поселения в шести муниципальных районах республики, — уточнила заместитель директора филиала Роскадастра по Татарстану Алсу Сабирзянова.

В марте в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли границу Татарстана с Ульяновской областью — это уже пятая из восьми границ. В основном граница проходит по территории сельхозугодий и лесных массивов. Общая протяженность границы между республикой и Ульяновском — 380,9 километра.



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Маргарита Головатенко