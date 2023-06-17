Почти 70% компаний Поволжья планируют обучить своих сотрудников до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Порядка 68% работодателей из Приволжского федерального округа в этом году уделяют или будут уделять внимание обучению своих работников. Как говорится в исследовании HeadHunter, из них 33% уже занимаются повышением производительности труда и 35% планируют делать в 2023 году.

В топ-3 причин, побуждающих компании заниматься производительностью труда, вошли рост затрат на персонал, рост конкуренции на рынке и стратегия развития компании.

74% опрошенных работодателей ставят основной задачей в сфере повышения производительности труда компании на 2023 год обучение работников и повышение квалификации. На втором месте по значимости — цифровизация и автоматизация процессов, этой задачей будут заниматься 59% компаний.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение квалификации на рабочем месте, за год увеличилось в 2,5 раза. В рейтинге по увеличению количества таких вакансий столица Татарстана заняла второе место, уступив лишь Москве. При этом на 14% вырос средний по Казани уровень предлагаемых зарплат для таких вакансий. Если весной прошлого года он составлял 44,6 тысячи рублей, то сейчас работодатели готовы платить 51,2 тысячи.

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Айрат Назипов