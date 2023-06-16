В Казани сегодня потеплеет до +28 градусов

В пятницу, 16 июня, в Казани ожидается переменная облачность без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до +26..+28 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +24 до +29°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный ветер порывами 4—9 м/с. Местами они могут усиливаться до 12 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике вновь установится прохладная погода. В выходные температуры постепенно начнут снижаться.



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Татьяна Демина