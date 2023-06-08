В Казани демонтируют летние веранды, автофургоны и киоск по продаже кваса

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Казанские власти опубликовали очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. В списке оказался павильон шиномонтажа, летние веранды и автофургоны.

Демонтировать планируют объекты по следующим адресам:

торговый объект по ул. Татарстан, вблизи дома №52;

летняя веранда по пр. Ибрагимова, вблизи дома №9 к. 1;

автофургон по ул. Мира, вблизи дома №45;

павильон шиномонтажа по ул. Хусаина Мавлютова, кад.№16:50:160203:3656;

киоск по продаже кваса по ул. Х. Бигичева, вблизи дома №2а;

торговый объект по ул. Мусина, вблизи дома №23б;

летняя веранда по ул. Амирхана Еники, вблизи дома №3;

торговый объект по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №66;

два автофургона по ул. Юлиуса Фучика, вблизи дома №34;

торговый объект по ул. Октябрьской, вблизи дома №16;

три автофургона по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75.

Владельцев перечисленных объектов установить не удалось. Требование властей они должны выполнить добровольно до 12 июня. В противном случае объекты демонтируют в принудительном порядке в срок с 13 июня по 10 сентября и отправят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.

Списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу, в Казани выпускают еженедельно. В начале июня стало известно, что под снос пойдет летняя веранда по ул. Декабристов, вблизи дома №131д и киоск по продаже воды по ул. Попова у дома №11.



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Татьяна Демина