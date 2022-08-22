Безработных жителей Казани обучат дизайну

Фото: Максим Платонов (архив)

Безработных жителей, которые стоят на учете в центре занятости населения Казани по Советскому району, обучат ландшафтному дизайну и дизайну интерьера. Навыки в этих сферах должны получить 63 человека, выяснило «Реальное время».

На дополнительное профессиональное образование безработных потратят 1,7 миллиона рублей. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете Татарстана.

Переобучение пройдут не только безработные, но и те, кто находятся под риском увольнения, переведенные по инициативе работодателя на работу в режим неполного рабочего дня, работники, находящиеся в простое или работающие на банкротящихся предприятиях. Новые навыки они должны получить до 15 декабря.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Слушатели будут обучаться ежедневно в рабочие дни в очной форме. Количество учебных часов — не менее 40.

На курсе «Ландшафтный дизайн» научат создавать садовые скульптуры из травы и низкорослых растений, цветочные клумбы и декоративные водоемы. Также их обучат технологиям планировки участка, предназначенного для устройства спортивного газона, и закреплению границ элементов ландшафтного дизайна на местности.

Слушателей курса «Дизайн интерьера» научат разрабатывать чертежи и планы помещений, многозадачности, умению вести несколько проектов параллельно, а также основам декорирования интерьера. Также они должны освоить пакеты 2D- и 3D-графики.

Напомним, на конец первого полугодия уровень регистрируемой безработицы в Казани составил 0,64% от численности рабочей силы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество безработных в Казани уменьшилось в 2,4 раза. 4 300 человек из числа обратившихся трудоустроены — это 50%.



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Татьяна Демина