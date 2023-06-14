В Казани локализовали пожар в жилом доме на улице Чехова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в 20:35 локализовали пожар в жилом доме на улице Чехова, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Напомним, прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств пожара в жилом многоквартирном доме в Казани. Для координации действий экстренных служб на место происшествия выехали прокурор Казани Олег Дроздов и районный прокурор Олеся Соколова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Площадь пожара на улице Чехова, по предварительным данным, составила 1,6 тысяч квадратных метров. Отмечается, что в тушении принимают участие 62 человека и 12 единиц техники.

Пожар произошел на крыше дома №8/2. По словам очевидцев, возгорание началось с балкона на пятом этаже. Сейчас огонь перекинулся на площадь всей крыши.

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Елизавета Пуншева