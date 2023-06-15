В Актанышском районе Татарстана на пожаре погиб мужчина
Сегодня ночью в селе Актаныш Актанышского района Татарстана на ул. М. Джалиля в 01.50 поступило сообщение о пожаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Горел частный кирпичный одноэтажный дом на площади 72 кв. м.
Открытое горение удалось ликвидировать в 02.41. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
При разборке сгоревших конструкций обнаружено тело погибшего мужчины, его личность устанавливается.
Вчера в Казани в жилом доме №8/2 на ул. Чехова загорелась кровля. По данным МЧС, площадь пожара составила более 1 тысячи «квадратов». К его тушению привлекли 62 специалиста и 12 единиц техники. Жильцов дома эвакуировали, им предоставят временное жилье. Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются. Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также вопросы соблюдения жилищных прав пострадавших граждан.
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