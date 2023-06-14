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В Казани на улице Закиева почти на месяц частично ограничат движение транспорта

18:17, 14.06.2023
В Казани на улице Закиева почти на месяц частично ограничат движение транспорта
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани на улице Закиева почти на месяц частично ограничат движение транспорта, сообщают в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода.

С 16 по 10 июля частично закроют проезжую часть и полностью тротуар на участке от парковки возле дома №14 до здания №16 (паркинг). С 18 по 19 июня будет полностью закрыт местный проезд возле здания №14.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Напомним, в Казани также ограничат движение на улице Ново-Песочной из-за проведения работ по устройству наружных сетей водоснабжения. С 16 по 18 июня закроют участок напротив дома №40.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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