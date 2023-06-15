Родители казанских выпускников потратят около 6 тысяч рублей на праздничный наряд

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В этом году затраты на главный школьный праздник в Казани составят около 4 тысяч с ученика. Наряд для выпускницы в Казани обойдется в 4,7 тысячи рублей, а для выпускника — в 6 тысяч рублей, подсчитали специалисты сервиса «Авито Услуги».

По данным аналитиков, для выпускного большинство девушек выбирают вечерние платья в пол. В мае школьницы покупали их на 87% чаще, чем в прошлом году, а средняя цена наряда на «Авито» составила 4,2 тысячи рублей. В Казани продажи вечерних платьев выросли на 61%, а их средняя стоимость составила 3 тысячи рублей.

Юноши по традиции предпочитают костюм. В тренде в этом году бордовый, изумрудный, синий и серый цвета. В мае продажи костюмов на «Авито» выросли на 80% по сравнению с прошлым годом.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В топ востребованных услуг в Казани вошли помощь профессиональных фотографов и видеографов. Стоимость услуг фотографа зависит от его портфолио и условий работы: так, например, за один вечер цена может варьироваться от 10 до 15 тысяч рублей.

Также в Казани на 92% вырос спрос на услуги по организации транспорта для выпускников. Заказ автобуса или микроавтобуса может стоить в среднем по стране около 1,5 тысячи рублей в час. Организационная часть в 2023 году обойдется около 100 тысяч рублей в зависимости от места проведения выпускного.

В Татарстане выпускные вечера в большинстве учреждений состоятся с 23 по 24 июня. При этом последние звонки в школах столицы Татарстана прошли с 22 по 25 мая.

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Айрат Назипов