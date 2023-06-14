Уличные мероприятия «Культурной среды» в Казани подешевели на 18%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Организация и проведение уличных мероприятий в рамках проекта «Культурная среда. Лето 2023» в Казани обойдется в 1,5 млн рублей. Начальная цена контракта по итогам тендера снизилась на 18%, выяснило «Реальное время».



В тендере участвовали четыре конкурса. Они предложили за свои услуги 1,76 млн рублей, 1,5 млн рублей, 1,51 млн рублей и 1,502 млн рублей. Победу одержало местное ООО «Ивент-сервис».

ООО «Ивент-Сервис» зарегистрировано в Казани в мае 2017 года. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Бенефициар компании — Алексей Коклин, руководитель — Денис Блинов. В этом году компания занималась организацией и проведением в Казани Дня России за 5,6 млн рублей.



По контракту исполнитель обязуется провести как минимум 10 мероприятий. В их числе: День жизнелюба, «Книга-фест», тематические мероприятие, приуроченные ко Дню молодежи и ко Дню семьи, любви и верности, киновечер, серия мастер-классов «Мы в танце», квиз и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Организатор должен согласовать режиссерско-постановочные работы с чиновниками и подготовить костюмы для артистов. Также ему необходимо координировать все службы, которые будут задействованы в мероприятиях.

На организацию и проведение уличных мероприятий в рамках проектам «Культурная среда. Лето 2023» из бюджета Казани готовились потратить 1,8 млн рублей. Заказчик — городское Управление культуры.

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Татьяна Демина