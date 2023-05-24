Казанские власти выделят 1,8 млн рублей на проведение уличных мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Управление культуры исполкома Казани выделит 1,8 млн рублей на организацию и проведение уличных мероприятий в рамках «Культурная среда. Лето 2023». Как выяснило «Реальное время», оказывать услуги нужно до конца сентября на территории парков и скверов города.

Исполнитель должен провести не менее 10 мероприятий. В их числе: День жизнелюба, книжный фестиваль «Книга-фест», тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню молодежи, тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, киновечер, «Мы в танце» (серия танцевальных мастер-классов), «Все на квиз!», Музейная среда, День татарской культуры, мероприятия в рамках «Культурная среда. Лето 2023», конкурс вокалистов.

Перед этим организатор должен согласовать режиссерско-постановочные работы с чиновниками и подготовить костюмы для артистов. Также ему необходимо координировать все службы, которые будут задействованы в мероприятиях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К выступлениям артистов у заказчика тоже есть много требований. Так, он хочет видеть на сцене не менее трех коллективов художественной самодеятельности, не менее двух вокальных кавер-групп, столько же танцевальных коллективов из числа лауреатов всероссийских и международных конкурсов, а также камерный оркестр.

Помимо этого, подрядчик обязуется обеспечить мероприятия мебелью, звуковым оборудованием, цветочными композициями, баннерами и фирменными футболками.

Напомним, празднование Дня России в Казани подешевело на 3,92 млн рублей, или на 41%. Контракт заключили на 5,6 млн рублей — это минимальная за последние годы сумма для этого праздника. Подробности можно прочитать в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов