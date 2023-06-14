Казань станет одной из площадок международного фестиваля документального кино о СВО
Казань станет одной из площадок Первого международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев», посвященного специальной военной операции (СВО). Начнется он 12 июля в Краснодаре, передает ТАСС слова организаторов.
— Телеканал RT проведет Первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» в семи городах России. С июля по декабрь 2023 года жители Краснодара, Казани, Иркутска, Санкт-Петербурга, Волгограда, Курска и Грозного смогут увидеть документальные фильмы о героях специальной военной операции, — говорится в сообщении.
Фестиваль откроется премьерной картиной военного документалиста Клима Поплавского о работе российских журналистов на передовой. В каждом городе будут представлены лучшие фильмы официальной программы кинофестиваля, который прошел в Москве:
- первая часть цикла «Военкоры»;
- кинолетопись Артема Сомова о работе журналистов Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина;
- фильм-лауреат фестиваля документального кино «Россия» «Призраки. Солдаты забытой войны» Макса Фадеева и Сергея Белоуса;
- «Освобождение» Андрея Медведева;
- «Донбасс. Поэтому я здесь» Татьяны Борщ;
- «Мирные» Регины Ореховой и другие картины.
В регионах Приволжского федерального округа определили победителей отборочного этапа IV сезона фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART», на участие в котором было подано 178 заявок. От Татарстана представит свою работу художник Роман Фадеев — «Через тернии к звездам».
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