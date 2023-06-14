Казань станет одной из площадок международного фестиваля документального кино о СВО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань станет одной из площадок Первого международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев», посвященного специальной военной операции (СВО). Начнется он 12 июля в Краснодаре, передает ТАСС слова организаторов.



— Телеканал RT проведет Первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» в семи городах России. С июля по декабрь 2023 года жители Краснодара, Казани, Иркутска, Санкт-Петербурга, Волгограда, Курска и Грозного смогут увидеть документальные фильмы о героях специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Фестиваль откроется премьерной картиной военного документалиста Клима Поплавского о работе российских журналистов на передовой. В каждом городе будут представлены лучшие фильмы официальной программы кинофестиваля, который прошел в Москве:

первая часть цикла «Военкоры»;

кинолетопись Артема Сомова о работе журналистов Евгения Поддубного, Мурада Газдиева, Георгия Медведева и Павла Кукушкина;

фильм-лауреат фестиваля документального кино «Россия» «Призраки. Солдаты забытой войны» Макса Фадеева и Сергея Белоуса;

«Освобождение» Андрея Медведева;

«Донбасс. Поэтому я здесь» Татьяны Борщ;

«Мирные» Регины Ореховой и другие картины.

В регионах Приволжского федерального округа определили победителей отборочного этапа IV сезона фестиваля стрит-арта ПФО «ФормART», на участие в котором было подано 178 заявок. От Татарстана представит свою работу художник Роман Фадеев — «Через тернии к звездам».

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Илина Хакимова