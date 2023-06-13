В казанском поселке Мирный под жилые постройки зарезервировали 44 гектара земли

В казанском поселке Мирный под строительство жилых многоэтажных зданий зарезервировали 30 земельных участков общей площадью 44 гектара. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Речь идет о земле рядом с площадкой Сабантуя в Березовой роще. Новые постройки планируется установить между жилыми массивами «Лесной городок» и «Медгородок-3», на участке между улицами Братьев Батталовых и Шамиля Каратая.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Патонов

Сегодня сообщалось, что на пустыре между зданиями комплекса старообрядческого Кафедрального собора явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы и заброшенным недостроенным частным жилым домом №9 на улице Старообрядческой будет построен новый жилой 69-квартирный дом.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева