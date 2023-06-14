Почти 80% казанцев отвлекаются на рабочие дела во время отпуска

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Большинство работающих казанцев вынуждены отвлекаться от отпуска на решение рабочих проблем. В общей сложности с такой ситуацией сталкиваются 78% работников, показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

По оценкам аналитиков, 26% опрошенных отрывают от отдыха время от времени, а 42% — часто. Каждый двадцатый принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска, чтобы не отрываться от отдыха.

Тех, кого часто отрывают от отпуска по рабочим опросам, больше среди менеджеров по продажам (52%), главных бухгалтеров (47%) и экономистов (43%). Принципиально не работает во время отпуска каждый десятый разработчик и 9% юристов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно исследованию, каждый седьмой россиянин отказывался от отпуска за последние 5 лет. При этом 3% не уходили в отпуск никогда.

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Айрат Назипов