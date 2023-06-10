Комитет Госдумы по обороне одобрил проект о призыве на военную службу граждан с судимостью

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта, предлагающего на период мобилизации или военного положения установить возможность призыва на военную службу граждан с судимостью. Данное заключение размещено в думской электронной базе.

Уточняется, что исключением станут осужденные за тяжкие преступления. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы Андрей Красов.

— Комитет Государственной Думы по обороне рекомендует Государственной Думе принять указанный законопроект в первом чтении, — говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет (с определенными исключениями) призывать на военную службу по мобилизации людей с непогашенной или неснятой судимостью. Закон также разрешает проходить в период мобилизации альтернативную гражданскую службу.

Согласно тексту документа, призыву на военную службу не подлежат граждане с непогашенной или неснятой судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также по ряду других статей Уголовного кодекса.

К таким относятся преступления, связанные с терроризмом (205—205.5 УК РФ), захват заложников (206 УК РФ), организация незаконного вооруженного формирования (208 УК РФ), угон или захват воздушного или водного судна, железнодорожного транспорта (211 УК РФ), незаконный оборот и хищение ядерных материалов и радиоактивных веществ (220, 221 УК РФ), государственная измена, шпионаж, преступления против власти (275, 275.1, 278—280 УК РФ), преступления, связанные с экстремистской деятельностью (282.1—282.3 УК РФ), акты международного терроризма (360, 361 УК РФ).

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Максим Кокунин