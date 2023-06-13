«Известия»: в ближайшие три года из российского финансового бизнеса выйдут почти все иностранцы

В ближайшие три года около 50 банков могут покинуть российский рынок, об этом заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Он отметил, что причины и вероятность ухода связаны с типами банков. Условно эксперт поделил их на три группы:

— Первая — это иностранные. Скорость ухода здесь во многом зависит от административных решений и от взаимоотношений с регуляторами головных банков, а также от того, насколько выгодно уходить, — сказал Сухов.

Он также добавил, что всего на данный момент в России работает более 50 иностранных кредитных организаций, но капитал некоторых из них находится под контролем дружественных государств, и они не планируют закрываться.

— Вторая группа — небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниям или предприятиям. Например, те, которые занимаются обслуживанием платежного бизнеса.

Сухов считает, что «трансакционный бизнес не может быть единственным источником доходов, нужно выходить на более прибыльные рынки — в кредитование», однако при низком капитале это удастся не всем.

— Третья группа — кредитные организации, которые находятся внутри более крупных групп. Их владельцы — государство, частный бизнес — будут сокращать расходы. Потенциал консолидации объективно гораздо больше тех нескольких игроков, которые вовлечены в него в последнее время, — заявил экс-зампред ЦБ.

Отвечая на вопрос о возможном уходе крупных иностранных банков с российского рынка, Сухов отметил, что в агентстве видят сокращение их бизнеса, но, тем не менее, дальнейшие решения будут зависеть от владельцев и менеджеров кредитных организаций.

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Илина Хакимова