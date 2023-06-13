В Татарстане в 2023 году 8 участников претендуют на грант по направлению «Агротуризм»

Министерство сельского хозяйства России завершило прием заявок по предоставлению гранта по направлению «Агротуризм», который составляет от 3 до 10 млн рублей. В этом году в Татарстане подали восемь заявок.

Один из претендентов — Шамиль Гафуров, предприниматель из Бавлов. Уже на протяжении 12 лет он угощает туристов со всех концов республики и из разных стран национальными блюдами из печи. В гостях у бизнесмена несколько лет назад побывал даже раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Вот уже 2 года я пытаюсь получить грант по программе «Агротуризм», но не могу его выиграть. У нас с большей охотой дают гранты заводчикам страусов, но зачем в нашей местности страусы, не понимаю. Это чуждая для нас птица. Куда лучше возрождать свое, родное, — рассказывает Гафуров.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Шамилем Гафуровым

Семья Гафуровых также начала еще один интересный проект: возведение татарской деревни. Строить ее начали 4 года назад, однако из-за нехватки финансов процесс значительно затянулся.

Уже построено три гостевых домика в старо-татарском стиле. В доме поставлена сакэ, есть лежанка на печи и другие атрибуты старинного татарского жилища, также строится баня по-черному.

В татарской деревне, по задумке хозяина, можно развивать несколько направлений — гастротуризм, этнотуризм, сельский туризм.

Но пока успешно развивается только одно направление — гастротуризм. В местном ресторане подают блюда, приготовленные исключительно в татарской печи. Туристы приезжают, чтобы попробовать национальные блюда: бэлеш, супы, тутырму, казылык, табикмэк из печи.

Однако, как оказалось, никакого учета хозяйств, занимающихся сельским туризмом нет, его попросту никто не ведет. Об этом нашему изданию рассказала Венера Адамович — заместитель председателя региональной ассоциации сельского туризма Республики Татарстан.

— В прошлом году госкомитет РТ по туризму озвучил цифру, что в Татарстане действует примерно 70 объектов сельского туризма. Однако эта цифра взята с потолка. Учета нет. Он не ведется, — сказала Адамович.



В этом году на получение государственной помощи от 3 до 10 млн рублей претендуют представители Зеленодольского, Кукморского, Чистопольского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Мамадышского районов. Причем из последнего выдвинули сразу три проекта. Подробнее о том, какие направления хотят развивать предприниматели-энтузиасты в Татарстане, — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова