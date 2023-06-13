«Зачем нам страусы, когда дети не могут отличить коня от коровы»: как в Татарстане развивается агротуризм

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Шамилем Гафуровым

Министерство сельского хозяйства России завершило прием заявок по предоставлению гранта по направлению «Агротуризм». В этом году на помощь государства в размере от 3 до 10 млн рублей в Татарстане претендуют восемь участников. В то же время единого списка объектов сельского туризма в республике нет. «Учет никто не ведет», — рассказали «Реальному времени» в региональной ассоциации сельского туризма. Какие направления хотят развивать предприниматели-энтузиасты в Татарстане — в нашем материале.

«Зачем нам страусы?»

Шамиль Гафуров — предприниматель из Бавлов. Вот уже 12 лет он угощает туристов со всех концов республики и из разных стран национальными блюдами из печи. Фирменный бэлеш, суп в котелке, тутырму уже попробовали гости из Китая, Италии, Польши и других частей света. Он же является главой ЛПХ Гафуровых.

Когда мы связались с предпринимателем, он как хозяин необычного ресторана, где блюда готовятся исключительно в печи, принимал караванеров со всей страны, которые собрались в эти дни в Бавлах. По инициативе главы района Ильяса Гузаирова в этом районе второй год подряд проходит Всероссийский автотуристический фестиваль «Арба-фест», куда в этом году приехали около 200 гостей в 50 экипажах из Астрахани, Омска, Екатеринбурга, Уфы, Казани, Перми, Тольятти и других городов.

— Так мы работаем уже 15 лет. К нам едут гости из самых разных стран и городов. Несколько лет назад у нас в гостях побывал Рустам Минниханов. Он даже своими руками вытаскивал бэлеш из печи. Мы бы хотели и дальше развивать национальные традиции и обычаи, — признался хозяин.

Несколько лет назад в гостях побывал Рустам Минниханов. Фото предоставлено realnoevremya.ru Шамилем Гафуровым

В семье Гафуровых семеро детей и столько же внуков. Шамиль Гафуров с супругой уже давно мечтают развивать у себя в районе сельский туризм, они хотят воссоздать у себя в районе татарскую деревню. Строить ее начали 4 года назад. Но закончить пока не могут. Главная загвоздка — нехватка финансов.

— Мы уже вложили в строительство все свои деньги. Теперь надеемся на помощь государства. Вот уже 2 года я пытаюсь получить грант по программе «Агротуризм», но не могу его выиграть. У нас с большей охотой дают гранты заводчикам страусов, но зачем в нашей местности страусы, не понимаю. Это чуждая для нас птица. Куда лучше возрождать свое, родное, — говорит Шамиль Гафуров.

В татарской деревне, по задумке хозяина, можно развивать несколько направлений — гастротуризм, этнотуризм, сельский туризм. Сейчас успешно развивается только одно направление — гастротуризм. В местном ресторане подают блюда, приготовленные исключительно в татарской печи. Туристы приезжают, чтобы попробовать национальные блюда: бэлеш, супы, тутырму, казылык, табикмэк из печи. Хозяева стараются использовать и элементы шоу — проводят мастер-класс по выпеканию в печи и мастерству доставания из печи котелков, сковородок, хлеба и пирогов.

В местном ресторане подают блюда, приготовленные исключительно в татарской печи. Фото предоставлено realnoevremya.ru Шамилем Гафуровым

Четыре года назад Шамиль Гафуров приобрел земельный участок в 8 километрах от Бавлов в деревне Васильевка. Это почти заброшенная деревня. На зимовку здесь остаются около 10 хозяйств, летом люди приезжают сюда как на дачу. На этом участке предприниматель и хочет возродить татарскую деревню для туристов. Уже построено три гостевых домика в старо-татарском стиле. В доме поставлена сакэ, есть лежанка на печи и другие атрибуты старинного татарского жилища. Сейчас здесь строится баня по-черному. Возведено кафе, где гостей также будут угощать блюдами из печи. По желанию туристов, хозяева планируют учить их самих готовить старинным способом.

— Мы хотим, чтобы все было настоящим, простым, знакомым с детства. Мы собираемся использовать только экологические продукты, к тому же все, что может найтись в природе. Например, моя супруга очень интересуется различными сборами трав. Мы и это направление планируем развивать. В нашей деревне все в шаговой доступности. Выходишь из дома — рядом лес, озеро, лошади. В общем, душа радуется.

Возведено кафе, где гостей также будут угощать блюдами из печи. Фото предоставлено realnoevremya.ru Шамилем Гафуровым

Сейчас в гостевых домиках идет отделка. Мебель Шамиль Гафуров делает сам. Он решил обустроить жилище на старинный манер. Внутри нет кроватей, только сакэ. Кроме того он сделал полати — лежаки на печи. Туристам предлагают спать на сеновале, ходить на рыбалку, по грибы и по ягоды, слушать птиц, купаться и дышать деревенским воздухом. А еще водить лошадей «в ночное» как в старину. После дневной тяжелой работы коням давали отдых, их нельзя сразу поить и кормить. Ночью лошади могли подкормиться и набраться сил. Для этого их выводили на выпасы ночью. Сельский предприниматель уверен, что спрос на такой отдых очень высокий.



— К нам приезжают гости и плачут. Вспоминают свое детство, своих бабушек и дедушек. Каждый хочет вернуться в это время, а мы можем эту возможность предоставить. Спрос на такой отдых очень большой. Сейчас мне звонят со всех концов страны и спрашивают, когда уже я закончу строительство своего комплекса, — рассказал бизнесмен.

Шамиль Гафуров посетовал на то, что никак не может получить грант на развитие своего объекта сельского туризма. Заявку он подавал уже два раза, но оба раза безуспешно:

— У нас лучше страусов будут поддерживать, но не свою татарскую деревню. Надо развивать свое, разводить лошадей, а не экзотических животных. Нам осталось уже совсем немного, чтобы закончить строительство комплекса. Нам бы сейчас очень помог государственный грант. Но официальные представители к нам и доехать не могут. А потом говорят, что в Бавлах не развивается туризм. Он бы еще как развивался, если хоть немного помочь. Не понимаю, если честно. Может, конечно, страусы и нужны Татарстану, но, я думаю, куда важнее, чтобы наши дети не перестали отличать лошадь от коровы.

«Учет никто не ведет»

Как оказалось, никто не ведет учет хозяйств, которые занимаются сельским туризмом. Об этом нам рассказала Венера Адамович — заместитель председателя региональной ассоциации сельского туризма Республики Татарстан, которая занимает эту должность всего месяц. Кроме того, она является исполнительным директором Ассоциации глэмпингов России.

— В прошлом году госкомитет РТ по туризму озвучил цифру, что в Татарстане действует примерно 70 объектов сельского туризма. Однако эта цифра взята с потолка. Учета нет. Он не ведется. Может, со временем его начнет вести сам Минсельхоз, но надо понимать, что он будет ориентироваться только на фермерские хозяйства. А сельский туризм гораздо шире. Есть агроусадьбы, но не в структуре сельского хозяйства. Есть конные дворы, есть гостевые дома в деревне, они тоже являются объектами сельского туризма, — рассказала Адамович.

По словам заместителя председателя ассоциации, единого ресурса, через который можно было бы познакомиться с объектами сельского туризма, нет. Существуют только несколько платформ, которые начали этим заниматься.



— Есть ресурс, который называется «Свое за городом». На этой платформе фермерские хозяйства со всей России могут размещать информацию о своих предложениях: маршруты, мастер-классы, дегустации и прочее. Активно развивается платформа daybyday.tatar. Она работает под эгидой «Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма». Это подразделение Института развития городов Татарстана, — объяснила Адамович.

Как призналась Венера Адамович, даже у ассоциации сельского туризма нет полной картины по количеству и составу объектов агротуризма и в целом сельского туризма в РТ.



— Организация была создана в 2015 году. Прежний руководитель уехала жить за рубеж. Сейчас ассоциация снова восстанавливается. Мы задались целью сделать апгрейд этой деятельности и создать ресурс, на котором могут разместиться все объекты сельского туризма. Мы считаем, что создавать новый ресурс не стоит, нужно использовать уже существующие площадки, — выразила уверенность представитель ассоциации.

Сейчас в ассоциации 15—20 участников, рассказала Адамович.

Активно развивается платформа daybyday.tatar. Скрин realnoevremya.ru сайта daybyday.tatar

Гостевые и модульные дома, бани, апидомики — на что предприниматели хотят потратить средства гранта

От Республики Татарстан заявочную документацию по предоставлению гранта по направлению «агротуризм» в этом году подали восемь участников, общая стоимость их проектов составляет 112,133 млн рублей, сумма гранта 83,970 млн рублей. Такие данные предоставило ГБУ «Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации по РТ». В нынешнем году на получение государственной помощи от 3 до 10 млн рублей претендуют представители Зеленодольского, Кукморского, Чистопольского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Мамадышского районов. Причем из последнего выдвинули сразу три проекта.



К примеру, из Зеленодольского района заявлен проект развития сельского туризма «Прибой». Он предусматривает установку шатра для проведения массовых мероприятий и двух дополнительных домиков, один из которых будет обустроен для комфортного нахождения людей с ограниченными возможностями здоровья. Посетителям представится возможность покормить животных, принять участие в мастер-классах по сыроварению и обучающих квестах, погружающих в тонкости фермерского искусства, где научат распознавать сорта сыра и определять его качество, показывают полный цикл превращения молока в сыр.

Посетителям представится возможность покормить животных, принять участие в мастер-классах по сыроварению и обучающих квестах. Фото: realnoevremya.ru

В Кукморском районе хотят осуществить проект «Аграрный Кукмор из первых уст: первый туристический кластер кооперации объектов малых форм хозяйствования». При помощи гранта здесь планируют разработать туристические маршруты, создать инфраструктуру для туристов, развить гастрономический туризм на территории опорного населенного пункта путем запуска фермерского ресторана «Вершина» с индивидуальной концепцией и национальным колоритом.



Заявитель из Чистопольского района развивает уже действующий эко-агро-туристический комплекс «КамРай», где есть плантация винограда площадью 1,5 га, пасека, место для рыбалки. Хозяйство планирует развиваться дальше за счет средств гранта, на которые планирует приобрести модульные дома и благоустроить территорию.

Известный отель «Камский трофей» также претендует на государственную поддержку. Здесь содержат поголовье из трех десятков коз, выращивают зелень.

Здесь содержат поголовье из трех десятков коз. Фото: realnoevremya.ru

Из Лаишевского района заявлен проект хозяйства «Экоферма и Бобровый ручей». Здесь занимаются животноводством, выращиванием зерновых и зернобобовых культур, заготовкой однолетних и многолетних трав. При помощи гранта планируется развивать новое направление — сельский туризм.



Самым активным заявителем в этом году стал Мамадышский район. На деньги государства претендуют сразу три проекта. Первый — фермерское хозяйство с татарским гостеприимством «У Марса классно». Сейчас в хозяйстве действует «Дом фермера», где на первом этаже находится цех по переработке мяса, ресторанный зал, а на втором — номерной фонд. Развитие туристического направления предполагает организацию тура выходного дня. Проект предусматривает подведение инженерной инфраструктуры, благоустройство территории, приобретение банного комплекса, бассейна, квадроциклов, снегоходов, установку детской площадки, качелей.



Второй проект предлагает база отдыха «Олуяз с форелево-медовым колоритом». Здесь также хотят развивать направление «Агротуризм» на территории фермерского хозяйства — запустить туристический поток с проживанием в сельской местности. Проектом предусмотрено приобретение модульного дома, модульной бани, апидомиков, беседки, летнего домика, благоустройство и озеленение территории.



И третий проект из Мамадышского района — создание агротуристического комплекса «Алан». В селе Алан планируют построить гостевой дом для семейных туристов, а также творческих работников различных направлений, открыть детские аттракционы, организовывать летнюю рыбалку и аренду спортивного инвентаря.



В этом году почти все заявители надеются получить от государства грант в размере 10 млн рублей.