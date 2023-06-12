Роман Вильфанд: «В Татарстане будут заморозки до минус 3 градусов»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал заморозки в Татарстане. По его словам, пониженная температура в ближайшие две ночи сохранится в 11 регионах страны.
— Заморозкам до минус 2 градусов также будут подвержены Челябинская, Свердловская, Курганская области, а на юге Тюменской области они будут до минус 5 градусов. В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае также будут заморозки до минус 3 градусов, — цитирует его ТАСС.
Вильфанд добавил. что температура будет понижаться до минус 2 градусов в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях.
В Татарстане в ночь на вторник, 13 июня, в низких местах возможны слабые заморозки. Температура воздуха может опуститься до 0 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
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