В казанском ЖК «Салават Купере» отключат горячую воду на две недели

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жители казанского ЖК «Салават Купере» на две недели останутся без горячей воды. Как сообщает администрация Кировского и Московского районов города, воды не будет с 14 по 26 июня.

— Обращаем ваше внимание, расхолаживание системы (постепенное понижение температуры ГВС) начинается за 1-2 дня до отключения горячего водоснабжения, а на прогрев системы после включения требуется до 1 дня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с гидравлическими испытаниями и ремонтными работами на территории всего жилого комплекса.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На время ремонтных работ жителям рекомендовали закрыть основной кран горячей воды и краны на полотенцесушителе при их наличии. При возникновении аварийных ситуаций необходимо позвонить по телефонам: 8(843) 5-909-111, 8(843) 5-902-067 и 8(800) 201-03-06.

На прошлой неделе в «Салават купере» третий раз за полгода образовался карстовый провал. Как предполагают геологи КФУ, причиной того, что провалы часто образуются именно в этом микрорайоне, может являться растворение карстовых пород подземными водами.

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Айрат Назипов