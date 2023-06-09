В казанском микрорайоне «Салават купере» третий раз за полгода образовался карстовый провал — видео

В казанском микрорайоне «Салават купере» третий раз за полгода образовался карстовый провал. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Последний провал произошел на территории лицея №188, на футбольном поле. Ширина ямы составляет 4—5 метров, глубина — порядка 40—50 сантиметров. В скором времени место начнут исследовать специалисты.



Жители отмечают, что провалы поменьше образовывались и вблизи жилых домов.

Как предполагают геологи КФУ, причиной того, что провалы часто образуются именно в этом микрорайоне, может являться растворение карстовых пород подземными водами.

— Три провала на одной территории в течение одного года — это уже серьезный повод задуматься о необходимости исследований, инженерно-геологического обследования на предмет выявления карстовых процессов. Это позволит разработать систему защиты и мониторинга, — отметил доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии КФУ Айрат Латыпов.

Напомним, в ноябре прошлого года в микрорайоне на территории детсада образовался провал под одним из объектов. В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура инициировала проверку. При этом детсад был временно закрыт, но позднее его снова открыли.

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Елизавета Пуншева