Миграционный прирост в Татарстане сократился, но остался единственным в ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Миграционный прирост в Татарстане упал почти на пятую часть

По итогам 2022 года в Татарстане зарегистрировали миграционный прирост — 9 478 человек. По сравнению с предыдущим годом он сократился на 17%, или на 2 010 лиц, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В прошлом году в Татарстан приезжали реже. Так, за 2022-й число прибывших в республику оценивается в 88 568 человек, что почти на 8,2 тысячи меньше, чем в 2021-м. Уехало меньшее число людей. С января по декабрь прошлого года Татарстан покинули 79 090 граждан, что на 6,2 тысячи меньше, чем за 2021 год.

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин

По количеству как прибывших, так и выбывших Татарстан занимает 2-е место среди регионов Приволжского федерального округа. Республика уступает соседней Башкирии, где, несмотря на более высокие показатели, по итогам 2022 года зарегистрирована миграционная убыль на 1 479 человек. Для сравнения, за январь — декабрь предыдущего года она была в плюсе на 14 566 лиц, что было самым высоким показателем в ПФО.

В Башкирию, согласно данным официальной статистики, в прошлом году прибыли 136 575 человек, то есть в полтора раза больше, чем в Татарстан. При этом, по сравнению с 2021 годом, число оказалось на 11,1 тысячи меньше.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Число выбывших из Башкирии по итогам 2022-го оценивается в 138 054 человека. Это на 4,9 тысячи больше, чем за предыдущий год.

В 13 из 14 регионов ПФО зафиксировали миграционную убыль

Башкирия не единственный регион Приволжского федерального округа где по итогам 2022 года зафиксировали миграционную убыль. Аналогичным образом ситуация обстоит еще в 12 субъектах ПФО. Единственный регион, где зафиксирован миграционный прирост — Татарстан.

Самый большой показатель миграционной убыли по итогам прошлого года среди регионов ПФО показала Саратовская область — 8 093 человека. Это почти в два раза больше, чем за 2021 год (4 173 лица).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минимальная миграционная убыль за 2022 года зафиксирована в Кировской области — 1 128 граждан. Это на 231 человека больше, чем по итогам предыдущего года.

Из 13 регионов Приволжского федерального округа, в которых зарегистрировали миграционную убыль, почти половина — шесть — за 2021 год были в плюсе. Кроме Башкирии это Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, а также Нижегородская и Самарская области.

«Реальное время», на основе данных Росстата, публикует сравнительную ситуацию по миграционным убыли и приросту за 2021 и 2022 годы:

2022 год 2021 год Башкортостан -1479 +14566 Марий Эл -1142 +960

Мордовия -3583 +891 Татарстан +9478 +11448 Удмуртия -1250 +58 Чувашия -5091 -78 Пермский край -5133 -3335 Кировская область -1128 -1359 Нижегородская область -3401 +4442 Оренбургская область -5076 -40 Пензенская область -3451 -634 Самарская область -1984 +7733 Саратовская область -8093 -4173 Ульяновская область -1827 -625

В целом по Приволжском федеральному округу миграционная убыль населения по итогам 2022 года составила 33 160 человек. Годом ранее был зарегистрирован прирост на 29 854 человека.

Число регионов России, в которых по итогам 2022 года зарегистрировали миграционный прирост, минимально. Помимо Татарстана это Москва (+88 687), Московская область (+73 208), Ленинградская область (+31 260), Севастополь (+12 484), Краснодарский край (+9 631), Новосибирская область (+8 242), Ханты-Мансийский автономный округ (+8 023), Калининградская область (+6 079), Санкт-Петербург (+6 028), Тюменская область (+5 061), Калужская область (+4 100), Ингушетия (+1 581), Адыгея (+1 322), Красноярский край (+819), Рязанская область (+768) и Карелия (+696), следует из данных Росстата.

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Татьяна Демина