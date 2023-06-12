Российские студотряды привлекут для восстановления Мариуполя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские студенческие отряды (РСО) этим летом будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. Всего в этом году к студотрядам присоединятся более 200 тысяч человек, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

— Благодаря вам уже восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике, а этим летом будет восстанавливаться инфраструктура города Мариуполя. Вместе с этим медицинские отряды уже на протяжении года участвуют в гуманитарных миссиях РСО и вносят большой вклад, работая в сфере здравоохранения в Луганской Народной Республике, передает ТАСС ее обращение к российским студенческим отрядам.

Вице-премьер также отметила важность работы студенческих отрядов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Голикова добавила, что более 7 тысяч проводников пассажирских вагонов РСО помогают снимать пиковую нагрузку на железнодорожный транспорт. Еще более 2,5 тысячи стройотрядовцев отправятся на «БАМ» для работы на объектах Восточного полигона железных дорог.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В ноябре прошлого года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трехлетний план восстановления Мариуполя вполне реально выполнить за 2 года. Он подчеркнул, что на восстановление городов в Луганской и Донецкой народных республиках потребуется более 223 млрд рублей.



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Айрат Назипов