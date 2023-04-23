Поголовье крупного рогатого скота в татарстанских хозяйствах продолжает сокращаться

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжают регистрировать снижение численности крупного рогатого скота. Согласно данным официальной статистики, на конец февраля 2023 года в хозяйствах всех категорий их насчитывалось 918,6 тысячи голов — на 1,8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

При этом по сравнению с концом февраля 2022 года в регионе выросло количество коров, до 326,3 тысячи. Их стало больше на 0,9%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Свиней в Татарстане за год стало меньше на 5,6%. На конец февраля 2023-го их в республике насчитали 464,4 тысячи. Поголовье овец и коз снизилось на 2,2%, до 326,5 тысячи.

Вместо с этим выросла в татарстанских хозяйствах численность птицы — на 1,2%. На конец февраля 2023 года их было зарегистрировано почти 18,4 миллиона.

Напомним, на конец января 2023 года в Татарстане в хозяйствах всех категорий насчитывалось 911,2 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на 2,6% меньше, чем по состоянию на аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина