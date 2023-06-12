В Казань доставили ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана доставили ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. У дверей собора святыню встретили митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, а также другие верующие, сообщает пресс-служба Татарстанской Митрополии.

В дни пребывания ковчега в Казанском соборе будут регулярно совершаться молебные пения. С 12 по 14 июля они будут начинаться в 11.00, 13.00, 15.00 и 19.00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пояс Пресвятой Богородицы — одна из святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы, которая передавалась из поколения в поколение. С IV века она находилась в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Влахернском храме. В X столетии Пояс был разделен на части. Одна из них хранится теперь на Афоне, в Ватопедской обители.

В 2011 году Пояс был привезен в Россию. В 14 городах ей поклонились более трех миллионов паломников. В том же году к 200-летию Казанского кафедрального собора города Санкт-Петербурга частица Пояса была передана в этот храм на вечное хранение. В Казанский собор Северной столицы ежедневно стекаются сотни паломников для того, чтобы помолиться Божией Матери.

Месяц назад в кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана привезли ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Епископ Мефодий зачитал участникам принесения ковчега Патриаршее приветствие. Затем он совершил в Казанском соборе Божественную литургию.

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Айрат Назипов