В Казань привезли ковчег с мощами Георгия Победоносца

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

В кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана привезли ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Святыню встретили епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, наместник Казанского Богородицкого мужского монастыря игумен Марк (Виленский) и священнослужители Татарстанской митрополии, сообщает ее пресс-служба.

Епископ Мефодий зачитал участникам принесения ковчега Патриаршее приветствие. Затем он совершил в Казанском соборе Божественную литургию. По ее завершению будет совершено молебное пение Георгию Победоносцу.

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Напомним, в Казани ковчег будет находиться с 19 по 21 мая. Сейчас в 100 городах России проходит Всероссийский молебен о Победе. Ковчег с мощами Георгия Победоносца должен побывать в 89 регионах страны.



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Айрат Назипов