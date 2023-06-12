Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Казахстана из-за лесных пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с жертвами в масштабном пожаре на востоке страны. Он отметил, что в республике восприняли известия о трагедии «с глубоким прискорбием».

— Прошу передать глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь, скорбим вместе с братским народом Казахстана, — говорится в письме.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отметим, что пожар в Батпаевском лесничестве на востоке Казахстана начался еще в четверг после ударов молний. Пожарные не смогли оперативно потушить его из-за того, что местность оказалась непроходимой для техники. В огне погибли 14 работников лесничества. Президент страны объявил 12 июня днем общенационального траура.

В субботу Владимир Путин также выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву. В телеграмме он выразил уверенность, что страна справится с последствиями разгула стихии и пострадавшие вернутся к нормальной жизни.

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Айрат Назипов