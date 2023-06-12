Онколог: рак почки на ранних стадиях проходит бессимптомно

Часто на ранних стадиях рак почки не вызывает никаких симптомов, и болезнь может быть распознана случайно при диагностике других заболеваний. Об этом рассказал онколог, специалист онкологического центра «СМ-Клиника» Денис Алтунин.

По его словам, на поздних стадиях рака почки появляется кровь в моче, постоянные боли в спине и боку, потеря веса, усталость и повышение температуры тела.

— Все это совсем не обязательно говорит об онкологии. Но любой из перечисленных симптомов — повод поговорить с врачом, сдать анализы и обследоваться, чтобы не пропустить ту или иную патологию, — цитирует врача Daily Moscow.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

По словам специалистов, рак почки вызывается мутациями в ДНК клеток. Факторы риска включают пожилой возраст, курение, ожирение, хроническую почечную недостаточность и семейную историю рака почек, добавил Алтунин.

Британские ученые назвали ночную потливость возможным симптомом развития рака. Они отмечают, что если человек ночью просыпается в поту, а затем его начинает мучить кашель (иногда даже с кровью), тогда высок риск развития онкологии в легких.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева