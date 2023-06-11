Посол России в Вене: «Россия все еще остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии»

Россия остается в числе важных торговых партнеров Австрии, несмотря на недружественный курс Вены. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу exxpress.

— Согласно статистике, Россия все еще остается в числе важнейших торговых партнеров Австрии и занимает шестое место по объему оборота, — подчеркнул он.

По словам Любинского, во многих отношениях «откровенно недружественный курс Федерального правительства Австрии разрушает выстраивавшийся десятилетиями конструктивный фундамент двусторонних отношений, существенно ограничивает перспективы их серьезной нормализации в обозримой перспективе».

Посол также отметил, что несмотря на замедление торгово-экономического сотрудничества под давлением политически мотивированных санкций, оно сохраняется и остается значимым.

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Елизавета Пуншева