Эксперт рассказал об опасности публикации фотографий ценного имущества

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Россиянам следует ограничить публикацию фотографий своих автомобилей и другого ценного имущества в социальных сетях, чтобы не привлекать внимание грабителей. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель отдела анализа и исследования разведданных компании T.Hunter Игорь Бедеров.

— Соцсети используются злоумышленниками для контроля перемещений жертвы, а также определения степени ее достатка по фотографиям дорогих гаджетов и украшений, места работы и так далее. Главным же образом преступники интересуются фотографиями автомобилей, поскольку по ним можно понять, где чаще всего человек паркуется. Отсутствие машины на привычном месте говорит об отсутствии жертвы дома и может служить сигналом к действию, — объяснил Бедеров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, россиянам нужно быть особенно внимательными к контенту в социальных сетях во время путешествий, если жилье и находящееся в нем имущество остаются без присмотра.

— Вполне резонно перед выездом на отдых оставлять дома камеру видеонаблюдения. Она вряд ли остановит вора, но может помочь после, когда полиция будет искать преступников. Изучая незнакомое помещение, вор наверняка будет оглядываться, и тогда его лицо может попасть в кадр, что заметно упростит работу сил МВД, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, если установлены камеры наблюдения, владельцы домов или квартир могут удаленно запечатлеть момент кражи. Тогда стоит вызвать полицию по своему адресу и попросить соседей использовать безопасные методы, чтобы избавиться от воров. Это можно сделать, например, позвонив или постучав в дверь квартиры.

На сегодняшний день мошенники придумывают новые схемы и легенды для обмана. Однако вишинг, или телефонное мошенничество, все еще остается самым распространенным способом.

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Елизавета Пуншева