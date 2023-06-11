Новости общества

19:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани ограничат движение на участке по улице Ново-Песочной

18:18, 11.06.2023
В Казани ограничат движение на участке по улице Ново-Песочной
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани временно закроют участок по улице Ново-Песочной напротив дома №40. Об этом сообщают в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Ограничение связано с проведением работ по устройству наружных сетей водоснабжения. Оно продлится с 16 по 18 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Казани временно ограничат движение автомобилей по улицам Юлиуса Фучика и Сафиуллина. Как уточнили в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома, это связано с работами по устройству защитного футляра на сети тепловода.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также