В Казани ограничат движение на участке по улице Ново-Песочной
В Казани временно закроют участок по улице Ново-Песочной напротив дома №40. Об этом сообщают в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.
Ограничение связано с проведением работ по устройству наружных сетей водоснабжения. Оно продлится с 16 по 18 июня.
Напомним, в Казани временно ограничат движение автомобилей по улицам Юлиуса Фучика и Сафиуллина. Как уточнили в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома, это связано с работами по устройству защитного футляра на сети тепловода.
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