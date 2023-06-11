В России зафиксировали незначительное снижение цен на арматуру

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ФАС отметили незначительное снижение цен на арматуру в России, причем как у производителей, так и у металлотрейдеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

— Рост цен, наблюдаемый с января по апрель 2023 года, в мае остановился. В настоящее время служба фиксирует незначительное снижение цен на арматуру как у производителей, так и у металлотрейдеров, — отметили в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru

В ведомстве подчеркнули, что ранее проинформировали крупнейших производителей и металлотрейдеров о недопустимости экономически необоснованного повышения цен и необходимости приоритетного обеспечения внутреннего рынка.

Потенциальных покупателей квартир в новостройках ждет новое разочарование: цены на цемент взлетели вслед за ценами на арматуру, а значит, и без того дорогие квадратные метры станут еще дороже. Надзорным органам только-только удалось притормозить повышение стоимости «стратегических» строительных материалов — стальной арматуры и труб, и в совокупности все это уже предопределило новый виток цен на жилье в ближайшее время. Подробнее о болезненном ударе «железного прута» по строительной отрасли, странностях ценообразования материалов и резком подорожании цемента — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева