«Известия»: в России сократилось на 3% число используемых банковских карт

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России по итогам первого квартала 2023 года наблюдается увеличение выпущенных банковских карт, однако число активно используемых карт, где проводилась хотя бы одна операция, стало снижаться. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Центробанка.

По итогам I квартала количество выпущенных банковских карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,9%, а число активно используемых карт уменьшилось на 3%.

У физических лиц оно сократилось на 7,39 млн (2,9%), у юридических — на 269 тыс. (9,8%). А объем операций с использованием карт (снятие наличных, оплата товаров и прочее) — упал в январе — марте по сравнению с концом 2022-го на 5 трлн рублей (11,9%).

Подобное снижение последний раз наблюдалось во II квартале 2020 года, когда на фоне пандемии количество активных карт обвалилось на 4,67 млн (2,37%), а объем операций упал более чем на 1 трлн рублей (4,3%).

Эксперты объяснили, что одной из причин такой динамики может являться эффект высокой базы IV квартала 2022-го.

Так, в первом полугодии 2022 года возникла экономическая неопределенность, появились ограничения и технические проблемы в использовании банковских карт, и этот отложенный спрос реализовался в последнем квартале прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, IV квартал традиционно отмечается большим количеством сезонных акционных предложений банков по картам, которые приводят к росту клиентской активности.

Также стоит отметить, что в октябре — декабре 2022 года в России набирали много карт «про запас», например платежных систем UnionPay и «Мир», однако впоследствии часть из них просто стала не востребована.

Еще одним из важных факторов, повлиявших на снижение использования банковских карт, эксперты называют и дефицит чипов. Это привело к ограничениям в производстве и выпуске карт.



Нельзя не сказать и о смене предпочтений пользователей: россияне стали активно использовать альтернативные формы оплаты, например мобильные платежи: большинство карт поддерживает функцию бесконтактной оплаты или оплаты по QR-коду.



Российские компании смогут удовлетворить весь внутренний спрос на чипы для банковских карт спустя полтора года, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак.



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Илина Хакимова