В Калужской области упал беспилотник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Калужской области нашли место падения, предположительно, беспилотника, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

— Сегодня ночью в Медынском районе в лесном массиве обнаружено место падения, предположительно, БПЛА, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы, — рассказал он.

Накануне губернатор сообщал о падении беспилотника в деревне Стрелковка Жуковского района, благо, там также обошлось без пострадавших.

В пятнице в Воронеже на улице Белинского упал беспилотник. Пострадали три человека. Повреждения получил небольшой многоэтажный дом, но расселять его не будут. После происшествия введен режим ЧС районного масштаба. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.



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Илина Хакимова