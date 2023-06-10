Премьер Канады Джастин Трюдо прибыл с визитом в Киев
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл с визитом в Киев, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что это уже вторая поездка Трюдо на Украину с начала конфликта. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.
В конце прошлого месяца Трюдо говорил, что страна продолжит обучать украинские войска, чтобы гарантировать, что Киев может противостоять российским силам.
— Мы продолжим готовить украинские войска, как мы делаем с 2015 года с целью обеспечить, чтобы они стояли лицом к лицу с сильно превосходящими по масштабу силами, которые использует против них Россия, — заявлял он.
По его словам, Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь Киеву «держаться и вернуть свою территорию».
Напомним, в мае глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен также посетила Киев.
— Хорошо быть снова в Киеве, где ценности, которые дороги для ЕС, защищаются каждый день, — говорила она.
С начала 2022 года она посещала столицу Украины пятый раз.
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